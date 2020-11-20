Сразу три члена правительства Армении - министр обороны Давид Тоноян, министр труда Заруи Батоян и министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян ушли в отставку.

Соответствующие указы подписал президент страны Армен Саркисян. Еще раньше, 16 ноября, в отставку ушел министр иностранных дел Зограб Мнацаканян. Вместо него назначен Ара Айвазян.

Глава Минобороны, занимавший пост с 10 мая 2018 года, объяснил свой уход попыткой снизить уровень напряженности в стране.

Создавшаяся ситуация требует снижения уровня напряженности. Хочу, чтобы мой уход воспринимался именно в этой логике.

Новым главой оборонного ведомства назначен Вагаршак Арутюнян, министром труда - Месроп Аракелян, а главой МЧС - Андраник Пилоян.

Арутюнян уже был министром обороны Армении в 1999-2000 годах. Он был понижен в звании и уволен после конфликта с президентом Армении Робертом Кочаряном из-за теракта в парламенте 27 сентября 1999 года.

Напомним, что в Армении две недели не утихают протесты улицы и оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который подписал соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В Армении его восприняли как предательство и капитуляцию перед Азербайджаном.

По условиям мирного договора, Армения должна до 1 декабря вернуть Азербайджану территории, захваченные в 1990-е годы. Для предотвращения нового витка насилия Россия ввела в Нагорный Карабах миротворцев.