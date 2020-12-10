В четверг, 10 декабря, все матчи Лиги Европы начнутся с минуты молчания в честь Паоло Росси - легендарного итальянский нападающего, который умер 9 декабря. Об этом сообщает УЕФА.

Бывший футболист сборной Италии умер в возрасте 64 лет от рака легких.

Росси стал одним из героев чемпионата мира 1982 года в Испании. В составе сборной Италии он завоевал главный трофей и стал лучшим бомбардиром того турнира. Он провел за сборную 48 матчей и забил 20 голов.

В том же году Росси получил Золотой мяч, став лучшим футболистом Европы, а также был признан лучшим футболистом года в мире по версии журнала World Soccer и футболистом года в Европе.

С Ювентусом нападающий завоевал Кубок европейских чемпионов, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, два скудетто и Кубок Италии.

В течение карьеры Росси выступал за итальянские Ювентус, Комо, Виченцу, Милан и Верону.

Ранее сообщалось, что в честь Марадоны переименовали стадион "Наполи".

Напомним, Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет. Экс-игрок "Наполи" умер из-за остановки сердца. Марадону похоронили рядом с матерью. На церемонию прощания с ним в Буэнос-Айресе пришли сотни тысяч человек.

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