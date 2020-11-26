Уходящая легенда: аргентинцы феерично прощаются с Марадоной (видео) [ Редактировать ]
В аргентинской столице Буэнос-Айресе проходит прощание с экс-футболистом и тренером Диего Марадоной.
Гроб с телом легенды выставили президентском дворце. Жители страны собрались на церемонию с вечера и ждали разрешение на вход на протяжении всей ночи. С утра очередь стала размером с территорию правительственной площади.
Фото: AFP
Отмечается, что гроб накрыли игровой футболкой сборной Аргентины. Правоохранители выставили заграждения и организовали охрану места. Полиция пропускает желающих попрощаться группами на несколько минут. Время от времени люди устраивают стычки с полицией из-за задержек и обысков на входе. На церемонию прощания придут около миллиона человек.
Фото: AFP
Напомним, знаменитый футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.
по теме
Наставник возглавил клуб в 2016 году
Один из представителей "желтой прессы" нашел Диего Марадону-младшего по телефону, чтобы узнать его реакцию на трагическую весть о смерти отца
Президент объявит трехдневный национальный траур
Решение о судьбе заключительного матча в группе Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины не будет вынесено 20 ноября