В среду, 25 ноября, скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. На момент смерти ему было 60 лет.

Экс-игрок "Наполи" умер из-за остановки сердца.

Это произошло в районе Сан-Андрес в провинции Тигре Буэнос-Айреса. Там он находился несколько дней после операции на головном мозге.

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Марадона почувствовал себя плохо около 10:00. Уже через два часа сердце великого футболиста остановилось навсегда, несмотря на усилия врачей, которые все это время пытались вернуть его к жизни.

В последние дни его семья и окружение заметили, что Марадона "очень встревожен и нервничает", поэтому возникла идея отправить его на Кубу для реабилитации, где он уже провел несколько лет, борясь со своей зависимостью от кокаина.

Напомним, что Марадона последний раз на публике он был 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды "Химнасия и Эсгрима" с "Патронато" (3:0), который был посвящен его 60-летию.