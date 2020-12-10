Стал известен полный состав участников play-off Лиги чемпионов сезона-2020/21. Шестой тур группового этапа завершился в ночь на четверг, 10 декабря. В группе "В" донецкий "Шахтер" сыграл на выезде вничью с миланским "Интером" (0:0), а мадридский "Реал" победил дома германскую "Боруссию" из Менхенгладбаха (2:0).

Таким образом в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли "Реал" (10 очков) и "Боруссия" (8). "Шахтер" (8) сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, как и киевское "Динамо". "Интер" (6) завершил участие в еврокубках.

В группе "А" испанский "Атлетико" в гостях обыграл австрийский "Зальцбург" (2:0), а российский "Локомотив" проиграл на выезде германской "Баварии" (0:2). В плей-офф Лиги чемпионов прорвались "Бавария" (16) и "Атлетико" (9), в Лиге Европы участие продолжит "Зальцбург" (4). За бортом еврокубков остался "Локомотив" (3).

В группе "С" английский "Манчестер Сити" победил дома французский "Марсель" (3:0), а португальский "Порту" обыграл в гостях греческий "Олимпиакос" (2:0). В Лигу чемпионов вышли "Манчестер Сити" (16) и "Порту" (13), "Олимпиакос" (3) пробился в Лигу Европы. "Марсель" (3) не вышел в финальный этап еврокубков.

Участники play-off Лиги чемпионов:

"Аталанта" (Италия);

"Атлетико" (Испания);

"Бавария" (Германия);

"Барселона" (Испания);

"Боруссия" (Дортмунд, Германия);

"Боруссия" (Мёнхенгладбах, Германия);

"Лацио"(Италия);

"Ливерпуль" (Англия);

"Манчестер Сити" (Англия);

"Пари Сен-Жермен" (Франция);

"Порту" (Португалия);

"РБ Лейпциг" (Германия);

"Реал" (Испания);

"Севилья" (Испания);

"Челси" (Англия);

"Ювентус" (Италия).

Участники play-off Лиги Европы:

"Аякс" (Нидерланды);

"Брюгге" (Бельгия);

"Динамо" (Украина, Киев);

"Зальцбург" (Австрия);

"Краснодар" (Россия);

"Манчестер Юнайтед" (Англия);

"Олимпиакос" (Греция);

"Шахтер" (Украина, Донецк).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабря.

Ранее сообщалось, что "Барселона" разгромила "Динамо" и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов.