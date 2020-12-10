Определились все участники play-off Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21 [ Редактировать ]
Источник: uefa.com
Стал известен полный состав участников play-off Лиги чемпионов сезона-2020/21. Шестой тур группового этапа завершился в ночь на четверг, 10 декабря. В группе "В" донецкий "Шахтер" сыграл на выезде вничью с миланским "Интером" (0:0), а мадридский "Реал" победил дома германскую "Боруссию" из Менхенгладбаха (2:0).
Таким образом в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли "Реал" (10 очков) и "Боруссия" (8). "Шахтер" (8) сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, как и киевское "Динамо". "Интер" (6) завершил участие в еврокубках.
В группе "А" испанский "Атлетико" в гостях обыграл австрийский "Зальцбург" (2:0), а российский "Локомотив" проиграл на выезде германской "Баварии" (0:2). В плей-офф Лиги чемпионов прорвались "Бавария" (16) и "Атлетико" (9), в Лиге Европы участие продолжит "Зальцбург" (4). За бортом еврокубков остался "Локомотив" (3).
В группе "С" английский "Манчестер Сити" победил дома французский "Марсель" (3:0), а португальский "Порту" обыграл в гостях греческий "Олимпиакос" (2:0). В Лигу чемпионов вышли "Манчестер Сити" (16) и "Порту" (13), "Олимпиакос" (3) пробился в Лигу Европы. "Марсель" (3) не вышел в финальный этап еврокубков.
Участники play-off Лиги чемпионов:
- "Аталанта" (Италия);
- "Атлетико" (Испания);
- "Бавария" (Германия);
- "Барселона" (Испания);
- "Боруссия" (Дортмунд, Германия);
- "Боруссия" (Мёнхенгладбах, Германия);
- "Лацио"(Италия);
- "Ливерпуль" (Англия);
- "Манчестер Сити" (Англия);
- "Пари Сен-Жермен" (Франция);
- "Порту" (Португалия);
- "РБ Лейпциг" (Германия);
- "Реал" (Испания);
- "Севилья" (Испания);
- "Челси" (Англия);
- "Ювентус" (Италия).
Участники play-off Лиги Европы:
- "Аякс" (Нидерланды);
- "Брюгге" (Бельгия);
- "Динамо" (Украина, Киев);
- "Зальцбург" (Австрия);
- "Краснодар" (Россия);
- "Манчестер Юнайтед" (Англия);
- "Олимпиакос" (Греция);
- "Шахтер" (Украина, Донецк).
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабря.
Ранее сообщалось, что "Барселона" разгромила "Динамо" и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
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