Луганская "Заря" уступила греческому АЕКу в третьем матче группового раунда Лиги Европы. Поединок состоялся в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и завершился со счетом 1:4.

Греки вышли вперед уже на 7 минуте усилиями Танковича. Увеличил преимущество команды Манталос на 33 минуте. Уже во втором тайме счет до крупного довел Ливая, сообщает пресс-служба "Зари".

Под конец игры Кочергин сократил отставание, однако в следующей же атаке финальную точку поставил все тот же Ливая.

Есть старание, есть желание, верим, что будет и результат. Но сегодня пока уступаем АЕКу 1:4.https://t.co/szQtb7FJdV pic.twitter.com/bhAxzorNEl — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) November 5, 2020

Примечательно, что Луганская команда проиграла третий матч подряд. В своем первом поединке в Лиге Европы бронзовые призеры украинской Премьер-лиги в гостях потерпели поражение от английского "Лестера" со счетом 0:3, а затем дома уступили "Браге" - 1:2.

Подопечные Виктора Скрипника опустились на последнее место в группе G, не сумев набрать ни одного очка. АЕК набрал первые баллы и поднялся на третью позицию.

Ответный матч между командами состоится в Греции 26 ноября.

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