Гордость Украины транспортный самолет АН-124 "Руслан" совершил доставку рекордно тяжелого груза для компании SpaceX.

Из всех мировых авиаперевозчиков SpaceX выбрала именно "Авиалинии Антонова", так как они являются лучшей в мире командой, которая занимается перевозкой особо тяжелых и габаритных грузов.

АН-124 "Руслан" получает ценный груз для SpaceX

Спутник весом 55 тонн был доставлен "Русланом" компании Илона Маска прямиком из французской Тулузы в аэропорт NASA. Этот спутник является самым большим в истории SpaceX.

Чтобы груз не повредился при погрузке и транспортировке, его поместили в специально разработанный контейнер за авторством компании Airbus.

Спутник был надежно помещен в защитный контейнер от Airbus

Самолет Ан-124 "Руслан" вылетел из аэропорта Бланьяк и успешно приземлился в Титусвилле, Флорида, на аэродроме, который до 2011 года NASA использовало для отправки космических кораблей "Спейс Шаттл".

Вест спутника составляет 55 тонн

Тем не менее, в парке "Авиалиний Антонова" есть еще один самолет – АН-225 "Мрия", который используется для перевозки самых тяжелых грузов в авиации. Его грузоподъемность в 250 тонн еще не смог превзойти ни один другой самолет в мире.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в России при аварийной посадке развалился Ан-124 "Руслан". Также "Антонов" изготовил первый самолет без российских деталей.

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