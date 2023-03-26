"Місто стоїть": фотографи показали фото з незламного Бахмута [ Редагувати ]
Українські фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали кадри з незламного Бахмута Донецької області. Окупанти б'ють по Бахмуту зі всіх озброєнь.
Місто подекуди зруйноване вщент, але оборона триває.
Незламна фортеця. Попри гучні заголовки російської пропаганди, місто українське, місто стоїть. І там пекло. Бахмут обстрілюють з усього, чого можно, місто у вогні, в деяких районах - зруйноване вщент.
Попри постійні обстріли оборона міста триває, адже вона важлива як для майбутнього контрнаступу, так і для подальшої оборони всього регіону та країни.
Молимось за наших героїв.
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