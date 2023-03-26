Українські фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали кадри з незламного Бахмута Донецької області. Окупанти б'ють по Бахмуту зі всіх озброєнь.

Місто подекуди зруйноване вщент, але оборона триває.

Незламна фортеця. Попри гучні заголовки російської пропаганди, місто українське, місто стоїть. І там пекло. Бахмут обстрілюють з усього, чого можно, місто у вогні, в деяких районах - зруйноване вщент.

Попри постійні обстріли оборона міста триває, адже вона важлива як для майбутнього контрнаступу, так і для подальшої оборони всього регіону та країни.