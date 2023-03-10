У пʼятницю, 10 березня, у Києві, в Михайлівському соборі прощаються з Героєм України Дмитром Коцюбайлом на позивний "Да Вінчі". Загинув воїн, перший доброволець, якому надано звання Герой України прижиттєво, 7 березня.

Напередодні з 27-річним Героєм України попрощалися у рідному селі Бовшів Івано-Франківської області. Сьогодні Дмитра Коцюбайла поховають у Києві.

О 12:00 розпочалася панахида за упокій Героя України у Михайлівському Золотоверхому соборі. Після цього траурна процесія вирушить на Майдан Незалежності. Віддати шану Герою України та провести його в останню путь прийшли сотні людей.

Зокрема віддати останню шану Герою прийшов і президент Володимир Зеленський, а також прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, яка сьогодні приїхала до Києва з офіційним візитом.

Після завершення панахиди, траурна колона вирушила на Майдан Незалежності.