Ексгумація завершена: з'явились нові фото з місця масового поховання в Ізюмі [ Редагувати ]
Процедура ексгумації тіл, які були знайдені на місці масового поховання в Ізюмі, завершена. Знайдені 447 загиблих.
"447. Стількох вдалося знайти на місці масового поховання в Ізюмі спільними зусиллями військових, поліцейських, рятувальників. Це ще 447 причин помститися і стільки ж причин ніколи не жалкувати, що обрав благородну та необхідну професію - допомагати людям", - йдеться в повідомленні.
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