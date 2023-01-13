Битва за Соледар: як зараз виглядає місто [ Редагувати ]
Окупанти перетворили Соледар з квітучого міста на руїни. DW публікує фото того, як виглядає місто зараз.
Раніше Соледар був відомий насамперед своїми соляними копальнями, що дозволяли не лише покривати потребу України в кам'яній солі, а й уможливлювали її експорт за кордон. Тепер назва цього міста не сходить з актуальних повідомлень провідних світових ЗМІ - тут, а також поблизу сусіднього Бахмута, точаться найзапекліші на Донбасі бої.
На цьому супутниковому фото, зробленому 10 січня 2023 року, видно зруйновані житлові квартали Соледара:
Так цей самий житловий квартал Соледару виглядав ще 1 серпня 2022 року:
Окупанти ведуть постійний наступ. За даними Генштабу ЗСУ, в ньому беруть участь як елітні підрозділи російських регулярних військ, так і найманці ПВК Вагнера.
Втрата Соледару означала б для ЗСУ стрімке зростання загрози оточення російською армією Бахмута. Цього тижня повідомлялося про перекидання підкріплення для українських військ та бліц-візит до міста командувача Сухопутних військ України генерала Олександра Сирського.
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