Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв зустрівся з членами підліткової волонтерської організації "Крихітки", які об’єдналися заради допомоги українським військовим.

Свою активну діяльність діти розпочали влітку минулого року. І за цей час їм вдалося вже зібрати понад 230 тисяч гривень. Ставлять перед собою мету і впевнено йдуть до неї. Остання – зібрати кошти на протезування колінного суглоба пораненого на війні земляка.

Благодійний ярмарок – їхній найяскравіший проєкт: самі виготовляють всілякі ласощі, а потім їх продають. На останньому було зібрано близько 20 тисяч гривень.

Як тільки генерал-лейтенант Сергій Наєв дізнався про "Крихіток" та їхню допомогу армії, захотів особисто познайомитися з ними та подякувати кожному.

– Юне покоління волонтерів – це наші "янголи війни", яким іноді все вдається краще, ніж дорослим. Бо вони щиріші, їм вірять, до них дослухаються. Саме за ними наше майбутнє, і вони самі його будують, впевнено й рішуче, роблячи великі добрі справи, – наголосив під час зустрічі з підлітками командувач.

За словами Сергія Наєва, з таким молодим поколінням ми обов’язково подолаємо ворога й разом відбудуємо країну.

– Ваша допомога є доречною та дуже важливою підтримкою для військовослужбовців. Вона мотивує до боротьби з ворогом за наше мирне життя. Дякую Вам за щирі серця, за все те, що ви робите. У нас попереду ще багато справ після того, як звільнимо Україну від ворога, – зазначив командувач.

У кожного своя історія війни, свій біль, свій смуток, своя радість, своя перемога, яку діти наближають разом із дорослими, роблячи все, що від них залежить, і навіть більше. І вони – наші герої, маленькі, крихітні – як вони себе назвали, але такі могутні своїми великими серцями.