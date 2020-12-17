Правительство Латвии приняло решение ужесточить карантинные меры на время рождественских праздников - с 21 декабря по 11 января. Об этом сообщает Delfi.

Так, с понедельника в Латвии будет действовать запрет на работу всех культурных мест, выставок и ярмарок, в том числе рождественских базаров. Остаются работать музеи, в библиотеках можно будет брать книги домой.

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Каникулы учеников 1-6 классов продлят на неделю - до 8 января.

Фитнес-центры будут закрыты, но будет разрешено заниматься спортом на открытом воздухе. Парикмахерские, салоны красоты также будут закрыты до 11 января.

В этот период жители обязаны носить защитные маски во всех помещениях, кроме дома.

Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% от вместимости транспортного средства.

Ранее сообщалось, что Германия введет беспрецедентные ужесточения карантина в стране. Все пострадавшие от последствий карантина получат компенсацию от 200 до 500 евро.

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