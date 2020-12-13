Германия введет беспрецедентные ужесточения карантина в стране [ Редактировать ]
Правительство Германии решило ввести жесткий локдаун на время всех новогодних и рождественских праздников.
Ограничения вступят в силу с 16 декабря 2020 года до 10 января 2021 года. Такое заявление сегодня сделали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель ФРГ. Все пострадавшие от последствий карантина получат компенсацию от 200 до 500 евро.
Отмечается, что на время ограничений в стране будет ограничена:
- Работа магазинов, занимающихся розничной торговлей (кроме продовольственных);
- Деятельность школ и детских садов.
При этом, исключениями из локдауна станут:
- Встречи граждан в узком семейном кругу на Рождество и Новый год (без использования пиротехники);
- Богослужения в храмах при условиях соблюдения социальной дистанции и масочного режима.
Напомним, на территории Украины полный локдаун будет введен с 8 по 24 января 2021 года. Правительство приняло решение не вводить карантин в декабре, поскольку до конца года осталось три недели.
Кроме того, в американской Калифорнии ввели полный локдаун. На территории США фиксируют от 200 до 500 тысяч заражений коронавирусной инфекцией ежедневно.
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