Украинцы интересуются, смогут ли они путешествовать во время жесткого локдауна, который обещают ввести в январе. У многих был запланирован отдых на это время и этот вопрос стоит ребром. Во вторник, 8 декабря, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отметим, что в прошлый раз, когда в стране был введен локдаун, поездки за границу были запрещены.

Дмитрий Кулеба рассказал о запретах, которые будут введены во время действия второго локдауна.

Объясню логику. Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытия аэропортов и запрет на въезд иностранцев.

По его словам, в стране сейчас другая ситуация, что позволяет не закрывать страну полностью.

Вирус уже внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию.

По его словам, сейчас локдаун зарубежному отдыху не грозит. Он пообещал, что правительство будет искать максимально сбалансированное решение во время локдауна.

Кроме того, Зеленский рассказал, закроют ли границы на время локдауна. Об ужесточении карантина будет известно не за неделю, как предусмотрено законом, а раньше.

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