"Все остановилось": в Словении ужесточили карантин [ Редактировать ]
В Словении правительство приняло решение - продлить срок действия карантина еще на 14 дней, в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом в стране. Об этом говорится в сообщении правительства Словении в Twitter.
Trenutna epidemiološka slika in razmere v bolnišnicah še ne omogočajo sproščanja ukrepov, zato se je vlada na podlagi strokovne ocene svetovalne skupine odločila, da podaljša trenutno veljavne ukrepe. pic.twitter.com/mtq8FfzEqk— Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 26, 2020
Стоит отметить, что также на неделю продлеваются сроки действия решения о переводе всех учащихся на дистанционное обучение.
А также сразу на две недели продлеваются сроки действия всеобщего масочного режима и запрета на работу общественного транспорта на территории Словении.
Важно, что будет продлен и запрет на продажу товаров и предоставление услуг, не относящихся к сегменту первой необходимости.
В Словении также продолжает действовать комендантский час в ночное время и запрет на передвижение между муниципалитетами без веских причин.
Напомним, 20 октября в Словении ввели комендантский час. Он действует с 21:00 до 6:00.
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