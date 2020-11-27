В Словении правительство приняло решение - продлить срок действия карантина еще на 14 дней, в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом в стране. Об этом говорится в сообщении правительства Словении в Twitter.

Trenutna epidemiološka slika in razmere v bolnišnicah še ne omogočajo sproščanja ukrepov, zato se je vlada na podlagi strokovne ocene svetovalne skupine odločila, da podaljša trenutno veljavne ukrepe. pic.twitter.com/mtq8FfzEqk — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 26, 2020

Стоит отметить, что также на неделю продлеваются сроки действия решения о переводе всех учащихся на дистанционное обучение.

А также сразу на две недели продлеваются сроки действия всеобщего масочного режима и запрета на работу общественного транспорта на территории Словении.

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Важно, что будет продлен и запрет на продажу товаров и предоставление услуг, не относящихся к сегменту первой необходимости.

В Словении также продолжает действовать комендантский час в ночное время и запрет на передвижение между муниципалитетами без веских причин.

Напомним, 20 октября в Словении ввели комендантский час. Он действует с 21:00 до 6:00.