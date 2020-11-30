В Турции ужесточили комендантский час [ Редактировать ]
В Турции президент Тайип Эрдоган ужесточил комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса. Жители страны на выходных будут находиться в полной изоляции.
Гражданам в будние дни нельзя покидать дома с 21:00 до 05:00.
Теперь же на выходных им вообще запрещается выходить из дома - комендантский час начинается с 21:00 пятницы и продолжится до 05:00 понедельника.
В субботу и воскресенье жители будут находиться в полной изоляции.
Жесткие ограничения введены после того, как новые случаи заболевания и смерти от коронавируса достигли рекордных максимумов за последние недели.
По последним данным, в Турции зарегистрировано 608 тысяч случаев COVID-19, 400 тысяч человек выздоровели, умерли - 13,5 тысяч.
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