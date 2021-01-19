Украинцам хотят запретить работать на выходных [ Редактировать ]
В Украине могут запретить работать на выходных. В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который запрещает перенос рабочих дней на выходные из-за праздников.
Об этом сообщает "Обозреватель".
Автором законопроекта №4597 от 15.01.2021 является народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, а также ряд других политиков.
"Перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей недели, иногда - два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника. В то же время перенос рабочих дней иногда приводит к четырем нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню", - говорится в пояснительной записке.
По мнению депутатов, перенос выходных - это традиция родом из СССР, и в европейских странах такой практики нет.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада продлила себе выходные в январе. Изменения в графике работы Рады поддержали 295 народных депутатов.
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