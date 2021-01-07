Локдаун в Киеве: как будет работать транспорт, магазины и сфера услуг [ Редактировать ]
Источник: КГГА
Во время локдауна с 8 по 24 января в Киеве изменится работа общественного транспорта. Об этом предупреждает пресс-служба КГГА.
Мэрия призывает киевлян не пользоваться общественным транспортом без необходимости и предупреждает:
- интервалы в графике городских рейсов могут увеличить;
- в трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки будут пускать столько пассажиров, сколько сидячих мест в салоне;
- некоторые станции метро могут закрыть или ограничить вход/выход пассажиров, об этом будут предупреждать звуковым оповещением.
В мэрии напоминают, что новогодние локации в столице на время локдауна прекращают свою работу. В частности, будет остановлена работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых, аттракционов, катков и т. д.
В образовательных заведениях Киева зимние каникулы продлятся до 10 января. После зимних каникул, с 11 января, учебные заведения будут работать в дистанционном формате.
В обычном режиме продолжат работу только детские сады.
С 8 до 24 января запрещается проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а также прием посетителей в учреждениях культуры и других развлекательных учреждениях.
Запрещается принимать посетителей субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере бытового обслуживания населения.
С 8 до 24 января запрещается прием посетителей в ресторанах, кафе и барах. Заведения общественного питания смогут работать навынос и осуществлять адресную доставку заказов.
Запрещается прием покупателей в непродовольственных магазинах, а также работа непродовольственных рынков и ярмарок.
Смогут работать и принимать покупателей магазины, более 60% площади которых предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.
Торговые центры должны прекратить прием посетителей. Только при наличии отдельного входа магазины, расположенные в ТРЦ, смогут осуществлять торговлю разрешенной группой товаров.
Смогут работать банки, финансовые учреждения, операторы почтовой связи.
Можно проводить медицинскую и ветеринарную практику. Разрешена деятельность АЗС и СТО.
Парикмахерские и салоны красоты смогут работать по предварительной записи.
Работа отелей разрешается, но буфеты и рестораны в них смогут работать только с 6:00 до 11:00.
Запрещается прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах и бассейнах.
Напомним, что Тернополь отказался вводить локдаун.
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