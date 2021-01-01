В январе 2021 года работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 19 рабочих дней и 12 выходных. Праздничные и нерабочие дни предусмотрены статьей 73 Кодекса законов о труде, а также решением правительства.

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Новый год в 2021 году приходится на пятницу. Выходными будут три дня подряд - с 1по 3 января.

Также 7 января часть христиан восточного обряда празднуют Рождество Христово. Кабмин перенес рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом, выходными будут четыре дня подряд - с 7 по 10 января.

Отметим также, что Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с:

пятницы 8 января на субботу 16 января;

понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

Ранее мы писали о том, что украинцев начнут вакцинировать от COVID-19 в январе. За 2021-2022 год планируется вакцинировать 50% населения, а первыми прививки получат медики, работающие с пациентами, заболевшими коронавирусом, жители и сотрудники интернатов и домов для престарелых, а также военнослужащие, участвующие в войне на Донбассе.

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