Верховная Рада изменила график своей работы в январе из-за введения локдауна в Украине. Народные депутаты проведут одну пленарную неделю вместо двух.

Во время заседания в четверг, 17 декабря, за изменения в графике работы Рады проголосовали 295 народных депутатов.

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Так, депутаты отменили проведение двух сессионных недель с 11 до 22 января. Вместо них будет одна сессионная неделя, она пройдет с 25 по 29 января.

До проведения пленарных заседаний народные депутаты будут работать в комитетах.

Ранее первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил изменить календарный план работы парламента в январе из-за ужесточения карантина. Ожидалось, что депутаты не будут проводить во время него пленарные заседания.

Мы также писали о том, что во вторник, 15 декабря, Верховная Рада Украины в ходе заседания приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. "За" проголосовали 289 народных депутатов.

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