"Карантин зимних каникул": что будет работать в Украине (список) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В пятницу, 8 января, в Украине начнется локдаун для снижения распространения коронавирусной инфекции. "Карантин зимних каникул", как назвал его премьер-министр Денис Шмыгаль, продлится до 24 января.
"Подробности" уже писали о всех ограничениях и запретах на следующие три недели. Наша редакция напоминает, что именно будет открыто во время локдауна.
В период "карантина зимних каникул" будут работать:
- Магазины, более 60% площади которых предназначено для торговли продуктами питания, лекарствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.
- Автомобильные заправки (без зон питания) и станции техобслуживания.
- Больницы (без проведения плановых операций).
- Ветеринарные клиники, аптеки.
- Банки и финансовые учреждения.
- Заведения общественного питания смогут работать только на вынос и осуществлять адресную доставку заказов.
- Почтовые операторы.
- Отели, но буфеты и рестораны в них смогут работать только с 6:00 до 11:00.
- Общественный и междугородний транспорт (в наземном транспорте - только сидячие места).
- Парикмахерские и салоны красоты (только по предварительной записи).
- Детские сады.
- Центры предоставления административных услуг (только выдача паспортов, свидетельств о рожлении, соцпомощи, разрешений на трудоустройство).
- Железнодорожный транспорт (с жесткими ограничениями).
- Авиасообщение (международное и внутреннее).
Напомним, что в Киеве из-за локдауна изменят движение общественного транспорта. Горожан призывают не пользоваться метро и маршрутками без необходимости.
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