В Германии из-за сильных дождей случилось наводнение, в результате которого река Рейн вышла из берегов и затопила небольшой городок Рис-Гритерорт оказался изолированным от большой земли.

Ненастье затопило единственную дорогу, которая вела к населенному пункту. Такие ситуации в регионе происходят достаточно часто, поэтому местных жителей несколько раз в день перевозит лодка пожарной охраны.

Фото: AP

Отмечается, что из-за случившегося природного катаклизма, в Кельне приостановлено судоходство. К тому же, в части южных районов Германии объявлено предупреждение о возможном подтоплении.

Фото: AP

Читайте также, Индию накрыло мощное наводнение. В результате стихийного бедствия рухнули несколько домов. Около 30 автомобилей смыло в озеро.

Кроме того, наводнения в Непале унесли жизни 40 человек. Такие природные бедствия являются привычными для этого - они случаются каждый год, когда река Коси на границе с Индией выходит из берегов и затапливает близлежащие районы.

Ранее мы писали, что в Японии число погибших в результате наводнения увеличилось до 50 человек. Число жертв стихии начало расти после того, как большая вода распространилось с юга Японии на северную часть острова Кюсю.

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