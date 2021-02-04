Немецкий городок оказался отрезанным от земли: что произошло [ Редактировать ]
В Германии из-за сильных дождей случилось наводнение, в результате которого река Рейн вышла из берегов и затопила небольшой городок Рис-Гритерорт оказался изолированным от большой земли.
Ненастье затопило единственную дорогу, которая вела к населенному пункту. Такие ситуации в регионе происходят достаточно часто, поэтому местных жителей несколько раз в день перевозит лодка пожарной охраны.
Фото: AP
Отмечается, что из-за случившегося природного катаклизма, в Кельне приостановлено судоходство. К тому же, в части южных районов Германии объявлено предупреждение о возможном подтоплении.
Фото: AP
Читайте также, Индию накрыло мощное наводнение. В результате стихийного бедствия рухнули несколько домов. Около 30 автомобилей смыло в озеро.
Кроме того, наводнения в Непале унесли жизни 40 человек. Такие природные бедствия являются привычными для этого - они случаются каждый год, когда река Коси на границе с Индией выходит из берегов и затапливает близлежащие районы.
Ранее мы писали, что в Японии число погибших в результате наводнения увеличилось до 50 человек. Число жертв стихии начало расти после того, как большая вода распространилось с юга Японии на северную часть острова Кюсю.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Багато осель непридатні для життя, знищено крам та обладнання у магазинах і кав'ярнях
Он является самым активным в стране
Новый тип COVID-19 является отличимым от всех предыдущих
У всех инфицированных взяли пробы анализов
Ученые провели феноменальное исследование