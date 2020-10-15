Индию накрыло мощное наводнение [ Редактировать ]
Юг Индии затопило, в результате наводнений умерли 15 человек. Об этом говорится в сюжете одного из телеканалов.
В результате стихийного бедствия рухнули несколько домов. Около 30 автомобилей смыло в озеро.
Ранее на дне Атлантического океана обнаружили загадочное явление.
по теме
Великий європейський потоп: шторм змив кілька регіонів у Франції та Італії
Шторм "Алекс" буквально змив кілька регіонів у Франції та Італії. Щонайменше двоє загиблих і двадцять п'ять зниклих безвісти. Сотні будинків зруйновані
Угрожал стеклом: в Ужгороде ребенок пытался грабить посетителей ТЦ
Посетители сообщили об инциденте в полицию
Расстрелявший автобус убийца покончил с жизнью
В понедельник, 12 октября, в городе Бор Нижегородской области России неизвестный обстрелял автобусную остановку
У Нідерландах зафіксували першу смерть після повторного зараження коронавірусом
Коронавірусна лихоманка може продовжитись навіть у тих, хто поборов недугу
Інтерпол зняв із розшуку скандального суддю Чауса
Червона картка з його ім'ям зникла з бази даних. А востаннє столичного суддю бачили в Молдові торік у серпні. Він тоді прогулювався Кишиневом у супроводі охорони