В Японии число погибших в результате наводнения увеличилось до 50 человек. Еще более 10 людей считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Kyodo.

Отмечается, что число жертв от стихии возросло после того, как наводнение распространилось с юга Японии на северную часть острова Кюсю. Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями подтвердило гибель 49 человек в провинции Кумамото и одного человека в провинции Фукуока.

Читайте также Паводки в Украине: спасатели предупредили о наводнениях

На данный момент поисково-спасательная операция продолжается.

Также известно, что из-за непогоды более 6 тыс. домашних хозяйств остаются без электричества в Кумамото, Оита и Кагосима. А люди, которые живут в горных районах, остались без телефонной связи и водоснабжения.

Река Тикуго разлилась в городе Хита и затопила некоторые города. Дальнейшее наводнение может произойти в нескольких городах вдоль реки из-за новых дождей, которые ожидаются на территории запада до северо-востока Японии.

Инструкции об эвакуации из-за ливней на острове Кюсю уже получили порядка 1,32 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что Япония "утонула" под ужасным ливнем.

Также мы писали о том, что СБУ расследует причины наводнений на западе Украины по статье "Экоцид".