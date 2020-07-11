В столице Непала - Катманду, из-за сильных ливней начались наводнения и оползни, в результате которых уже погибло 40 человек и еще несколько тысяч вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщает Reuters.

Стоит отметить, что наводнение началось еще в пятницу, 10 июня, в одном из районов Непала - Мьягди, который находится в 200 км от Катманду.

Стихия разрушила несколько домов, погибло 20 человек и еще по меньшей мере 13 непальцев пропали без вести. Спасатели продолжают поисковые операции, 50 человек уже было спасено с помощью вертолета.

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Как сообщает местная полиция, такие наводнения этого региона привычны - они случаются каждый год, когда река Коси на границе с Индией выходит из берегов и затапливает близлежащие районы.

Также, в Непале во время периода муссонов (сильный ветер, возникающий на границе суши и океана и периодически меняющий свое направление. Зимний муссон дует с материка в океан, а летний - наоборот), оползни и сильные наводнения часто происходят в горном регионе Непала во время периода муссонов с июня по сентябрь.

Напомним, ранее в Японии случилось страшное наводнение.

Как мы ранее сообщали, спасатели предупредили о наводнениях в Украине.