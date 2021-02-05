В пятницу, 5 февраля, в Малиновском районе Одессы, на углу улиц Разумовской и Мясоедовской, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Пьяный водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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По предварительным данным, автомобиль "Toyota Prius" под управлением 20-летнего водителя столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit", в результате чего автомобиль отбросило на пешеходный переход, где на зеленый свет светофора пересекали дорогу 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Оба ребенка получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает издание "Думская", экспертиза установила, что 20-летний водитель Toyota был пьян.

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