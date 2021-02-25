Идеальный типаж: уборщица внезапно стала моделью Gucci (фото) [ Редактировать ]
В Лондоне уборщица неожиданно стала моделью легендарного бренда Gucci. В 2019 году, когда Клара просто выполняла свою работу, ее заметил директор модельного агентства FOMO Models. Он предложил ей прийти на кастинг, и девушка с успехом его прошла.
Так ее жизнь стала кардинально другой, пишет lux.fm.
Удивительная история афроамериканки облетела весь мир. Впрочем, сама Клара вряд ли надеялась, что когда-то встретит представителя модельного агентства, который поможет ей стать звездой.
"Это потрясающий опыт, который изменил мою жизнь. Я даже не думала, что моя внешность подходит для работы в фэшн-индустрии. Теперь я чувствую, что прокладываю себе дорогу в этой области и смогу сказать своим внукам, что я - модель Gucci", - рассказала девушка.
Ранее мы писали о том, что известная модель показала фото в прозрачном белье. Также сообщалось, что мужчина зверски избил модель на вечеринке.
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