Із прибиральниць - у модельєрки. Є серед українських заробітчан ті, хто попри складний початок зміг збудувати карколомну кар'єру. Серед них сестри Андріїв з Івано-Франківщини.

Про їхній шлях від нелегальних заробітків до подіуму в Парижі у сюжеті із серії "Наші за кордоном" - розкаже Олена Абрамович.

Будинок, власне ательє і - хороше майбутнє для дітей. Щоб здійснити цю мрію Галина Андріїв 18 років тому кинула роботу викладачки у швейному училищі на Івано-Франківщині та подалася з чоловіком на заробітки до Бельгії.

Заробити гроші і створити свій салон-ательє на Україні.

Працювали нелегально - Галя допомагала місцевим по господарству, чоловік - на будові.

Галина Бєльська (Андріїв), модельєрка, засновниця бренду вечірніх суконь:

Це не так все було просто, як ми собі то малювали. Довший час ми дуже важко жили. На підлозі спали, роботи не мали, додому повернутись не могли.

Наблизитися до мрії допоміг випадок. До Галини у Бельгію приїхала сестра Оксана, і вони разом шукали їй роботу прибиральниці.

Приїжджаємо до людей. І потрапили ми в ательє - де створюється одяг. Я заходжу в ательє і в мене зразу така усмішка. А вони - а чому ви смієтеся? Я кажу, мені смішно, бо це моя професія.

Так Галина стала працювати за покликанням - шити весільні та вечірні сукні. А вже за 2 роки, коли нарешті легалізувалася в Бельгії, таки відкрила свій власний салон, уже добре розуміючи смаки місцевих.

Так як в нас на Україні більш так люблять пишні плаття - ну раніше так було, не знаю, як зараз - такі, принцеські. Тут дуже рідко такі плаття.

Клієнти Галини, як вона каже, - це бельгійська та французька еліта. Титуловані баронеси, принцеси, весілля яких святкують за давніми традиціями. Приміром, подруги та мама нареченої мають бути у капелюшках. Саме з таких запитів - і почалася кар'єра модистки у Галіної сестри - Оксани.

Оксана Андріїв, модистка, засновниця бренду капелюшків:

Одного прекрасного дня, вона мені подзвонила і каже - Оксана, у мене до тебе справа на мільйон, - каже, - треба шити капелюшки. Я кажу - які капелюшки? Де? Я ніколи нічого такого не робила Вона каже - Оксана, ти зможеш.

Далі були книги, курси, приватні уроки та робота в тандемі з сестрою.

Дає мені кусочки тканини і я вдома сиджу малюю, фарбую, шукаю фарби, щоб колір капелюшка був такий самий, як плаття.

І вже через два роки - у 2018 - сестри Андріїв уперше взяли участь у показі мод у Бельгії. Вечірні сукні від Галини та капелюшки від Оксани.

Оксана Андріїв, модистка, засновниця бренду капелюшків:

Для мене це було якесь перше таке визнання і розуміння того, що я все-таки можу. Бо я все здавалось, а, що я там роблю - щось таке маленьке. І є модистки, багато там в королівських сім'ях, багато тут і магазинів з цими виробами.

Зараз у кожної з сестер - свій бренд. Галина обрала назву "Valeonе" - склавши її з імен своїх дочок. Оксана взяла українське слово - "Lelitka", щоб мати нагоду розповісти клієнтам про батьківщину.

Оксана Андріїв, модистка, засновниця бренду капелюшків:

Вони всі знають, що ми з сестрою українці, питаються часто чи у нас всі такі здібні в Україні. Кажу, ну не всі, більшість виїхали, частина в Бельгії.

Наступна вершина - участь у показі мод у Парижі. Вже наприкінці вересня.