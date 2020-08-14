Мужчина зверски избил модель на вечеринке [ Редактировать ]
В Турции известную модель по имени Ясмин Сесилия избил гости в ее же доме во время вечеринки. Мужчина был пьян. Жуткие фото модель опубликовала в своем в Instagram.
По словам девушки, мужчина уснул на диване. Она разбудила его и попросила уйти. Гость, вместо того, чтобы выполнить просьбу хозяйки дома, отправился в ее спальню и там заперся.
Я испугалась, ведь он все еще был у меня дома, но я продолжала говорить ему, чтобы он уходил. Он открыл дверь и вернулся в гостиную. Я начала кричать на него, чтобы он покинул мой дом.
Потом мужчина разозлился и напал на нее. Он начал бить ее по лицу, сломав ей при этом нос.
Я упала на пол, но он просто продолжил бить меня ногами по всему телу. Я была напугана до смерти и смотрела, как кровь капала с лица.
Она отметила, что не хотела никому говорить об инциденте, но решилась для того, чтобы "распространить информацию о жестоком обращении с женщинами".
Агрессором оказался знакомый модели. Помимо сломанного носа, у девушки сотрясение мозга и гематомы по всему телу.
Ранее мы писали о том, что в Турции охранники избили модель из Украины.
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