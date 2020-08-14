В Турции известную модель по имени Ясмин Сесилия избил гости в ее же доме во время вечеринки. Мужчина был пьян. Жуткие фото модель опубликовала в своем в Instagram.

По словам девушки, мужчина уснул на диване. Она разбудила его и попросила уйти. Гость, вместо того, чтобы выполнить просьбу хозяйки дома, отправился в ее спальню и там заперся.

Я испугалась, ведь он все еще был у меня дома, но я продолжала говорить ему, чтобы он уходил. Он открыл дверь и вернулся в гостиную. Я начала кричать на него, чтобы он покинул мой дом.

Потом мужчина разозлился и напал на нее. Он начал бить ее по лицу, сломав ей при этом нос.

Я упала на пол, но он просто продолжил бить меня ногами по всему телу. Я была напугана до смерти и смотрела, как кровь капала с лица.

Она отметила, что не хотела никому говорить об инциденте, но решилась для того, чтобы "распространить информацию о жестоком обращении с женщинами".

Агрессором оказался знакомый модели. Помимо сломанного носа, у девушки сотрясение мозга и гематомы по всему телу.

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