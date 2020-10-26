Популярная модель Матильда Танто поразила "горячими" снимками своих поклонников. Так, звезда показала фото в прозрачном белье. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

В кадре 25-летняя девушка позирует белье, выполненном из прозрачной ткани. На Матильде также - белые кроссовки бренда Nike и белые высокие носки той же марки. Волосы манекенщица заплела в две косы.

Фанаты в восторге от фотографии и активно комментируют снимок.

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