Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию в ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального. Санкции вступят в силу в четверг, 18 марта, сообщается на сайте ведомства.

"Применяя незаконные нервно-паралитические вещества против диссидентов как внутри страны, так и за ее пределами, российское правительство грубо нарушает свои обязательства по Конвенции по химическому оружию и непосредственно подвергает смертельному риску своих собственных граждан и граждан других стран. Минторг намерен не допустить доступа России к американским технологиям, которые могут быть перенаправлены на ее пагубную деятельность по химическому оружию", - говорится в сообщении.

2 марта США вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за политических преследований Навального в России. В санкционный список попали семеро высокопоставленных представителей российского правительства.

Также американские власти ввели новые экспортные ограничения на вещества и материалы, которые могут быть использованы для производства биологического или химического оружия, а также ввели визовые ограничения.

Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возращения из Берлина, где он лечился от отравления. Федеральная служба исполнения потребовала арестовать политика из-за нарушения им условий испытательного срока. Прокуратура поддержала эту просьбу.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Следующие 2,5 года он проведет в колонии общего режима.

"Подробности" сообщали, что отбывать наказание оппозиционер будет в исправительной колонии во Владимирской области.