Евросоюз и США ввели санкции против российских силовиков из-за Навального [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Европейский Союз ввел персональные санкции против высокопоставленных российских чиновников в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.
Под санкции подпали:
- генпрокурор России Игорь Краснов;
- председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин;
- директор Росгвардии Виктор Золотов;
- директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.
Чиновникам, попавшим под санкции, запретят въезд в Евросоюз, а их активы на территории ЕС будут заморожены.
Сторонники Алексея Навального предлагали европейским чиновникам включить в санкционный список 35 человек. Помимо руководителей силовых структур, в него вошли и бизнесмены, близкие к Кремлю. В ЕС решили пока этого не делать.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что санкции вводятся против тех, "кто отвечает за арест, выдвижение обвинения и приговор Алексею Навальному".
В октябре 2020 года из-за отравления главого оппозиционера России Евросоюз ввел санкции против шести российских должностных лиц, включая главу ФСБ Александра Бортникова.
2 марта США вслед за Евросоюзом также объявили о введении санкций из-за преследования Навального. Официально санкционный список пока не опубликован, но как пишет издание Politico, в него попали семеро высокопоставленных представителей российского правительства.
Также американские власти ввели новые экспортные ограничения на вещества и материалы, которые могут быть использованы для производства биологического или химического оружия, а также ввели визовые ограничения.
Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возращения из Берлина, где он лечился от отравления. Федеральная служба исполнения потребовала арестовать политика из-за нарушения им условий испытательного срока. Прокуратура поддержала эту просьбу.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Следующие 2,5 года он проведет в колонии общего режима.
"Подробности" сообщали, что отбывать наказание оппозиционер будет в исправительной колонии во Владимирской области.
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