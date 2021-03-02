Алексея Навального отправили в колонию на 2,5 года Источник: РИА Новости

Европейский Союз ввел персональные санкции против высокопоставленных российских чиновников в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Под санкции подпали:

генпрокурор России Игорь Краснов;

председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин;

директор Росгвардии Виктор Золотов;

директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Чиновникам, попавшим под санкции, запретят въезд в Евросоюз, а их активы на территории ЕС будут заморожены.

Сторонники Алексея Навального предлагали европейским чиновникам включить в санкционный список 35 человек. Помимо руководителей силовых структур, в него вошли и бизнесмены, близкие к Кремлю. В ЕС решили пока этого не делать.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что санкции вводятся против тех, "кто отвечает за арест, выдвижение обвинения и приговор Алексею Навальному".

В октябре 2020 года из-за отравления главого оппозиционера России Евросоюз ввел санкции против шести российских должностных лиц, включая главу ФСБ Александра Бортникова.

2 марта США вслед за Евросоюзом также объявили о введении санкций из-за преследования Навального. Официально санкционный список пока не опубликован, но как пишет издание Politico, в него попали семеро высокопоставленных представителей российского правительства.

Также американские власти ввели новые экспортные ограничения на вещества и материалы, которые могут быть использованы для производства биологического или химического оружия, а также ввели визовые ограничения.

Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возращения из Берлина, где он лечился от отравления. Федеральная служба исполнения потребовала арестовать политика из-за нарушения им условий испытательного срока. Прокуратура поддержала эту просьбу.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Следующие 2,5 года он проведет в колонии общего режима.

"Подробности" сообщали, что отбывать наказание оппозиционер будет в исправительной колонии во Владимирской области.