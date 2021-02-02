Симоновский районный суд Москвы вынес решение заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Главный оппозиционный политик России проведет следующие 3,5 года в колонии общего режима.

В срок заключения будет зачтен почти год, который Навальный провел под домашним арестом (один день домашнего ареста идет за один день колонии).

О замене срока на реальный просила Федеральная служба исполнения наказаний из-за нарушения им условий испытательного срока. Прокуратура поддержала эту просьбу. Сам оппозиционер, выступая в суде, потребовал своего немедленного освобождения.

В декабре 2014 года Алексей Навальный был приговорен к 3,5 года условно и пяти годам испытательного срока по делу о хищении 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у Многопрофильной процессинговой компании. В 2017 году суд еще на год продлил условный срок.

17 января 2021 года Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Берлина, где он лечился после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Ранее сообщалось, что пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест, а его супругу отпустили после задержания на митинге в его поддержку.