Олексій Навальний "сидітиме" у Володимирській області [ Редактировать ]
Російського опозиціонера Олексія Навального етапували до виправної колонії у Володимирській області. Про це повідомили правозахисники. Офіційної заяви федеральних установ поки не було. До цього Навального тримали у московському СІЗО "Матроська тиша".
Нагадаю, політикові російська влада закидає фінансові махінації. Його затримали 17 січня, одразу після прильоту з Німеччини, де він лікувався після отруєння. Третього лютого Навального засудили до трьох із половиною років виправної колонії загального режиму.
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