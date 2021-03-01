До цього Навального тримали у московському СІЗО "Матроська тиша"

Російського опозиціонера Олексія Навального етапували до виправної колонії у Володимирській області. Про це повідомили правозахисники. Офіційної заяви федеральних установ поки не було. До цього Навального тримали у московському СІЗО "Матроська тиша".

Нагадаю, політикові російська влада закидає фінансові махінації. Його затримали 17 січня, одразу після прильоту з Німеччини, де він лікувався після отруєння. Третього лютого Навального засудили до трьох із половиною років виправної колонії загального режиму.