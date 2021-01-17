Российского оппозиционера Алексея Навального, который 17 января вернулся в Россию, задержали на пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" сотрудники полиции.

Об этом сообщает канал "Настоящее время" в YouTube.

Куда увели политика - неизвестно. Ему так и не поставили штамп в паспорте о пересечении российской границы. Адвоката Навального не пропустили с ним, поскольку она уже прошла паспортный контроль.

Позже Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что Алексея Навального задержали за "многократные нарушения испытательного срока". "Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей", - говорится в сообщении.

Сам оппозиционер в комментарии журналистам на борту самолета заявлял, что считает свое задержание в Москве невозможным.

Ранее сообщалось, что российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву. Самолет авиакомпании "Победа", в котором летел политик, приземлился в аэропорту "Шереметьево", хотя изначально должен был сесть во "Внуково". Рейс Берлин - Москва приземлился примерно в 19:10 по киевскому времени.

С конца августа 2020 года политик находился на лечении в Германии.

В России оппозиционер объявлен в федеральный розыск, а Следственный комитет РФ возбудил против него дело о хищении, по которому политику грозит до 10 лет тюрьмы.

О планах задержать Навального сразу по прибытию в Москву в России заявили сразу же после того, как политик заявил о своем возвращении.

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