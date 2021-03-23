Нашої допомоги потребує 17-річна Валерія Воробей. Дівчина майже 7 років бореться з важкою недугою - мієло-диспластичним синдромом. Два роки тому дівчині пересадили кістковий мозок. Операцію зробили в Туреччині. Тепер стався рецидив. І знесилена родина знову змушена шукати кошти на лікування.

Сім кольорових коробочок на кожен день тижня. У кожній з десяток пігулок. У свої сімнадцять років Валерія Воробей з Ковеля змушена приймати медикаменти вісім разів на добу.

Вже так хочеться в один день все закрити і вже забути про них - нічо не пити більше.

Історію Валерії, яка бореться із важкою недугою - мієлодиспластичним синдромом, ми розповідали більш як два роки тому. Тоді школярці всім світом збирали кошти на трансплантацію кісткового мозку за кордоном.

Валерія Воробей, жителька Ковеля:

Там кістковий мозок, донорський з кров'ю, і мені його просто прокапали в катетер і нічого страшного.

Операцію зробили в турецькій клініці. Донор - мати дівчинки. Жінка мала надію, що пересадження кісткового мозку вилікує її єдину донечку. Але наприкінці минулого року Валерії вкотре погіршало.

Наталія Копець, мама Валерії:

Ми тільки три неділі назад, як вийшли з лікарні. В нас була велика пневмонія. А зараз побічка пішла на кишківник. О і вона втрачає вагу.

За місяць Валерія схудла більш ніж на десять кілограмів.

Ірина Грабовська-Микитюк, лікар-імунолог Волинської обласної дитячої лікарні:

Є велика підозра на те, що той кістковий мозок, який їй трансплантували в Туреччині, погано прижився і погано функціонує. Не має в нормальній кількості клітин крові, особливо лейкоцитів, і вони не контролюють ці інфекції, тому нам доводиться ці інфекції контролювати за допомогою ліків.

Поки що дівчина на підтримувальній терапії у лікарні в Луцьку. Але медики наполягають - потрібно якнайшвидше їхати в ту саму клініку до Туреччини на обстеження.

Наталія Копець, мама Валерії:

Чекають нас, щоби взяти аналізи там у них, щоб взнати, чи це рецидив, чи це просто йде бой клітин - її і моїх.

Щомісяця на лікування витрачають десятки тисяч гривень. Де брати гроші на закордонну клініку знову сім'я не знає.

Наталія Копець, мама Валерії:

В нас є інвойс з турецької клініки - це мінімальна сума на 6 850 доларів. Але це так - старт. Це, якщо нам прийдеться лягти в стаціонар, це буде окремо платитися палата, окремо будуть платитися розхідні матеріали. І ліки, і прокапатися.

Рідні Валерії, як і вона сама, надії не втрачають. Вірять, що світ не без добрих людей, і їхня донька таки отримає шанс і далі боротися з важкою недугою. А згодом втілити власну мрію - стати психологом.

Валерія Воробей, жителька Ковеля:

Допомагати людям хочеться. Того що допомагають мені і мені хочеться чимось віддячити.

Допомогти Валерії може кожен. Реквізити банківської картки її батька зараз ви бачите на екранах. Також вони є на сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

Картка ПриватБанку 5168 7573 4583 8181

Копець Олександр Миколайович

+38 (066) 570 53 84(тато Валерії)