Ляшко рассказал, когда Украина получит следующие партии COVID-вакцин [ Редактировать ]
Украина в мае-июне должна получить еще две партии вакцин от коронавируса по глобальной инициативе COVAX. Речь идет об 1,4 миллионах доз вакцины AstraZeneca и 950 тысячах доз вакцины Pfizer.
Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Глобальная инициатива COVAX прислала нам письмо, что до конца мая мы ожидаем следующую поставку вакцины AstraZeneca в размере 1,4 млн доз вакцины и до конца июня мы должны также получить 950 тысяч вакцины Pfizer", - заявил Ляшко.
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