Украина в мае-июне должна получить еще две партии вакцин от коронавируса по глобальной инициативе COVAX. Речь идет об 1,4 миллионах доз вакцины AstraZeneca и 950 тысячах доз вакцины Pfizer.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"Глобальная инициатива COVAX прислала нам письмо, что до конца мая мы ожидаем следующую поставку вакцины AstraZeneca в размере 1,4 млн доз вакцины и до конца июня мы должны также получить 950 тысяч вакцины Pfizer", - заявил Ляшко.

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