В результате вражеского обстрела позиций украинских армейцев на Донбассе 6 мая погиб один боец ВСУ, а еще один был тяжело ранен. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Боевики устроили прицельный обстрел украинских позиций под Новотроицким из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате один из военных получил смертельное пулевое ранение, спасти его не удалось. Еще один защитник получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Военнослужащие ВСУ ответным огнем подавили вражеские обстрелы. О провокациях боевиков сообщили представителям ОБСЕ.

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Ранее сообщалось, что 4 мая в Верхнеторецком Донецкой области мирный житель во время уборки на кладбище подорвался на взрывном устройстве и погиб.

Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. В результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.