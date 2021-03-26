Резкое обострение на Донбассе: под Шумами погибли четверо украинских военных [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В результате вражеских обстрелов на Донбассе 26 марта погибли четверо бойцов ВСУ. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.
В 13:45 российские войска обстреляли из минометов украинские позиции в районе поселка Шумы. В результате обстрела погибло 4 украинских военнослужащих... Ситуация на фронте требует немедленной реакции Верховного Главнокомандующего и Верховной Рады.
Бутусов написал, что после ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность под Шумами.
Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия. Именно в Шумах российское командование в ноябре 2020-го требовало провести "инспекцию" украинской линии обороны.
Журналист предупреждает, что высока вероятность, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций.
Информацию о вражеском обстреле подтвердили в оперативно-тактической группировке "Север".
В результате обстрела, четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
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