В результате вражеских обстрелов на Донбассе 26 марта погибли четверо бойцов ВСУ. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

В 13:45 российские войска обстреляли из минометов украинские позиции в районе поселка Шумы. В результате обстрела погибло 4 украинских военнослужащих... Ситуация на фронте требует немедленной реакции Верховного Главнокомандующего и Верховной Рады.

Бутусов написал, что после ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность под Шумами.

Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия. Именно в Шумах российское командование в ноябре 2020-го требовало провести "инспекцию" украинской линии обороны.

Журналист предупреждает, что высока вероятность, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций.

Информацию о вражеском обстреле подтвердили в оперативно-тактической группировке "Север".

В результате обстрела, четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Напомним, что с 23 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из политической погруппы ТКГ по Донбассу из-за участия в переговорах пропагандистки боевиков Майи Пироговой.