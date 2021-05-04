На Донбассе мужчина подорвался на кладбище и погиб [ Редактировать ]
В Донецкой области мирный житель во время уборки на кладбище подорвался на взрывном устройстве. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.
Сообщается, что мужчина с женой убирали могилы на кладбище в Верхнеторецком вблизи линии соприкосновения.
"Во время работ произошел взрыв, в результате которого мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими", - говорится в сообщении.
На место также направлены взрывотехники для обследования территории. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в штабе сообщили потери боевиков на Донбассе за последний месяц.
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