В среду, 22 июля, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Было принято решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 27 июля 2020 года. Об этом информирует Офис президента.



Полное прекращение огня - базовое условие политического урегулирования. Выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях:

после всеобъемлющей деэскалации;

после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;

восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинской-российской границей;

выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины;

выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ.

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