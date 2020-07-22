В ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе [ Редактировать ]
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В среду, 22 июля, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Было принято решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 27 июля 2020 года. Об этом информирует Офис президента.
Полное прекращение огня - базовое условие политического урегулирования. Выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях:
- после всеобъемлющей деэскалации;
- после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;
- восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинской-российской границей;
- выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины;
- выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ.
Ранее мы писали, на каких условиях возможна встреча Зеленского с Путиным.
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