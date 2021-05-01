В штабе сообщили потери боевиков на Донбассе за последний месяц [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В течение апреля группировки "ДНР-ЛНР" потеряли на востоке Украины 31 человека убитыми, еще 38 получили ранения. Об этом сообщил в Facebook офицер разведки Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим.
Все потери боевиков не боевые, то есть произошли без участия ВСУ. Для сравнения, в марте 2021 года оккупанты потеряли на Донбассе 24 человека убитыми и 37 ранеными.
С начала перемирия на востоке Украины, которое было объявлено 27 июля 2020 года, на Донбассе было убито 216 и ранено 258 боевиков.
Из безвозвратных потерь боевиков (200) 208 - небоевые, 8 - боевые. Помимо этого, зафиксированы "санитарные" потери (300) в количестве 300 человек. Из них 258 - небоевые, 7 - боевые.
Также ВСУ уничтожили 12 единиц вражеской военной техники: одну боевую бронированную машину, шесть беспилотников и пять артиллерийских тягачей.
Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
9 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала года в зоне ООС погибли 26 украинских военнослужащих.
Как сообщали "Подробности", 26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. В результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.
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