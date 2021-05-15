Выборы в Верховную Раду: "Оппозиционная платформа - За Жизнь" лидирует среди предпочтений населения - соцопрос [ Редактировать ]
Источник: Оппозиционная платформа - За жизнь
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в это воскресенье, то наибольшее количество голосов получили бы партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа". Об этом свидетельствуют последние результаты опроса центра "Социальный мониторинг".
Согласно данным социологов, в украинский парламент прошли бы четыре партии, преодолев 5-процентный барьер:
- "Слуга народа" - 23,5%;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 20,1%;
- "Европейская солидарность" - 17,9%;
- ВО "Батьківщина" - 11,8%.
При этом за "Слугу народа" готовы голосовать во всех регионах Украины - как на востоке, так и западе страны.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" является явным лидером симпатий на Донбассе, юге и востоке Украины.
"Европейскую солидарность" поддерживают в основном в западных регионах, а ВО "Батьківщину" - на западе и в центре страны.
По количеству народных депутатов новая Рада выглядела бы следующим образом:
- "Слуга народа" - 141 мандат;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 123 мандата;
- "Европейская солидарность" - 110 мандатов;
- ВО "Батьківщина" - 76 мандатов.
Напомним, что Печерский суд Киева 13 мая отправил под домашний арест Виктора Медведчука - одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", второй по численности фракции парламента и крупнейшей оппозиционной партии страны.
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