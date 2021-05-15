За "ОПЗЖ" готовы голосовать 20,1% избирателей Источник: Оппозиционная платформа - За жизнь

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в это воскресенье, то наибольшее количество голосов получили бы партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа". Об этом свидетельствуют последние результаты опроса центра "Социальный мониторинг".

Согласно данным социологов, в украинский парламент прошли бы четыре партии, преодолев 5-процентный барьер:

"Слуга народа" - 23,5%;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 20,1%;

"Европейская солидарность" - 17,9%;

ВО "Батьківщина" - 11,8%.

При этом за "Слугу народа" готовы голосовать во всех регионах Украины - как на востоке, так и западе страны.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" является явным лидером симпатий на Донбассе, юге и востоке Украины.

"Европейскую солидарность" поддерживают в основном в западных регионах, а ВО "Батьківщину" - на западе и в центре страны.

По количеству народных депутатов новая Рада выглядела бы следующим образом:

"Слуга народа" - 141 мандат;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 123 мандата;

"Европейская солидарность" - 110 мандатов;

ВО "Батьківщина" - 76 мандатов.

Напомним, что Печерский суд Киева 13 мая отправил под домашний арест Виктора Медведчука - одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", второй по численности фракции парламента и крупнейшей оппозиционной партии страны.