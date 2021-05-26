Провайдеров обяжут хранить информацию об активности украинцев в сети [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Украине провайдеров могут обязать хранить информацию определенный промежуток времени, чтобы киберполиции было легче идентифицировать преступников в сети. Об этом заявил глава департамента киберполиции Александр Гринчак, сообщает пресс-служба ведомства.
Просто взять, "зажать" и контролировать - это перегиб. Но мы предлагаем свои правки в законодательство. На сегодня в Верховной Раде находятся два законопроекта, №4003 и №4004. После их принятия провайдеры будут обязаны хранить информацию определенный промежуток времени.
Доступ к данным об активности пользователей в интернете правоохранители смогут получить только через суд.
В Киберполиции успокаивают, что в Украине привлечь к криминальной ответственности за комментарий или репост в соцсетях не могут. В нашей стране не предусмотрена уголовная ответственность за такие действия. Но если человек, например, опубликует пост о подготовке террористического акта, тогда в его словах уже есть состав преступления.
Напомним, что технологическая корпорация Google объявила о новой функции поставить пароль на поисковые запросы, историю просмотров YouTube, историю действий на сайтах, в приложениях и сервисах Google, а также вопросы "Google Ассистенту".
Ранее сообщалось, что Кабмин выделит 500 млн гривен на прокладку интернета в украинские села.
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