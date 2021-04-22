Корпорация Google получила крупный судебный иск от медиакомпании Associated Newspapers, владеющей газетой Daily Mail и сайтом MailOnline. Поисковик обвиняют в манипулировании результатами поисков.

Возможной причиной спада видимости Daily Mail в поиске стало то, что были использованы технологии, которые позволяют перенаправлять рекламный трафик из рекламной сети Google на другие площадки с лучшими ценами. При этом в самой компании Google называют такие громкие обвинения абсолютно необоснованными.

Использование наших ad tech инструментов не влияет на рейтинг сайта издателя в поиске Google. В более общем плане мы конкурируем в переполненном и конкурентном пространстве рекламных технологий, где издатели имеют и используют несколько вариантов. Daily Mail разрешает десяткам компаний продавать ее рекламное пространство и управлять им, включая Amazon, Verizon и другие. Мы будем защищать себя от этих безосновательных претензий.

Читайте также, на Google подали в суд из-за слежки за пользователями. Правозащитники подали жалобу на Google во французский регулятор по защите конфиденциальных данных, утверждая, что Google следит за пользователями Android без их согласия.

Кроме того, Google грозит отключить интернет-поиск в Австралии. Интернет-гигант готов пойти на это, если парламент примет предложенный правительством страны кодекс для игроков медиарынка, корпорация считает, что он нарушит работу и разрушит бизнес-модель любой поисковой системы, включая Google.

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