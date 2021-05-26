Американская технологическая корпорация Google объявила о новой функции поставить пароль на поисковые запросы, историю просмотров YouTube, историю действий на сайтах, в приложениях и сервисах Google, а также вопросы "Google Ассистенту". Об этом сообщает служба IT-гиганта.

Чтобы поставить пароль, нужно зайти в "Мои действия" в аккаунте Google и включить дополнительную проверку.

Там же можно установить, какую информацию Google будет сохранять, или вовсе запретить сохранять историю. Ранее любой пользователь с доступом к компьютеру или устройству мог просмотреть историю поисковых запросов или действий в сервисах Google.

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На прошлой неделе Google провела конференцию разработчиков, где представила новую операционную систему Android 12, а также рассказала о новых настройках приватности операционной системы, например, о возможности установить пароль на отдельные папки в "Google Фото" либо указывать примерное расположение при включении геолокации.

Напомним, что Google представила новый способ быстрого возврата к поиску, который поможет пользователям быстро отредактировать свои запросы. Теперь, когда вы находитесь на странице результатов, вы можете просто нажать клавишу "/" ("слэш") на клавиатуре, чтобы вернуться на поле поиска.

Как сообщали "Подробности", Google создала квантовый суперкомпьютер для спасения человечества.