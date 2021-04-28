Кабинет министров Украины выделит субвенцию в размере 500 млн гривен территориальным общинам на подключение к интернету учреждений социальной инфраструктуры в селах, где нет широкополосного доступа к интернету. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Чтобы бесперебойно иметь доступ к качественным электронным услугам, конечно, должен быть доступ к качественному интернету. К сожалению, сейчас более 15 000 населенных пунктов все еще не имеют возможности подключиться к фиксированному широкополосному доступу к интернету.

Министерство цифровой трансформации подготовило постановление, которым определяется порядок и условия предоставления субвенции местным органам власти для подключения к интернету. Распорядителем субвенции является Минцифры.

Недавно ведомство запустило сайт, на котором главы ОТГ могут подать заявку на подключение их громад к интернету.

Согласно документу, к учреждениям социальной инфраструктуры относятся учебные заведения, интернаты для детей-сирот, учреждения первичной и вторичной медицинской помощи, социальной защиты и учреждения, оказывающие социальные услуги, учреждения культуры (библиотеки, музеи и другие), центры предоставления административных услуг и местные пожарно-спасательные подразделения.

Напомним, что 12 января президент Украины Владимир Зеленский одобрил доработанный закон о регулировании стоимости интернета.