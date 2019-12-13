В некоторых случаях виртуальный хостинг не подходит вебмастеру по той или иной причине. Например, у него сайт с высокой нагрузкой в пиковые периоды посещаемости, который выдвигает повышенные требования к ресурсам. Или процессы, которые технически или программно не могут работать на виртуальном сервере.

Свои сервера, то есть физическое оборудование, которое целиком отдается в пользование заказчиком на указанный срок, сдают многие провайдеры. Однако условия сотрудничества, как и уровень сервиса у них разные.

Конфигурация устройства

Так как физически сервер представляет собой компьютер, со своим процессором, жестким диском и объемом оперативной памяти, то в первую очередь следуют обратить внимание на эти параметры - бренд, ядра, частота процессора; тип и объем ОЗУ; тип и объем жесткого диска. В зависимости от бренда процессора, типа памяти (DD3 или DDR4), хранилища данных (HHD или SSD) меняется и стоимость аренды.

Обратите внимание и на такой показатель, как ширина канала. Чем он больше - тем лучше, но иногда провайдеры искусственно ограничивают скорость обмена данными.

Со своего опыта мы можем рекомендовать dedicated server ukraine.com.ua - на сайте представлено большое количество вариантов однопроцессорных и двухпроцессорных серверов Intel Xeon. Вы можете сами подобрать оптимальную по мощности и стоимости аренды конфигурацию сервера или обратиться в службу поддержки "Хостинг Украина".

Программное обеспечение

Условно выделенные сервера можно поделить на две большие группы - работающие на основе Windows и нет. Обычно провайдеры дают возможность удаленно установить нужную операционную систему, например, Fedora или Ubuntu, либо предлагают дополнительно взять в аренду версию ОС от Mircosoft.

У каждой операционной системы свои требования к железу, ограничения, пользовательские преимущества и недостатки, которые, как правило, индивидуальны.

Аптайм и поддержка

Аптайм, то есть фактическое время работы серверов без перерыва, в том числе в форс-мажорных ситуациях, считается показателем надежности провайдера. Некоторые провайдеры дают возможность круглосуточно наблюдать за состоянием арендованных серверов и посылают оповещения на телефон, если произошло что-то непредвиденное.

Техническая поддержка должна отличаться оперативностью реагирования на пользовательские запросы, в том числе, подразумевающие физическое взаимодействие с серверами.

В заключение отметим и такой параметр выбора, как географическое расположение оборудования. В зависимости от того, на какую аудиторию посетителей вы нацелены, и от процессов, запущенных на сервере, оптимальной может считаться та или иная страна.