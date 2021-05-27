В четверг, 27 мая, в Киеве, на улице Антоновича, возле торгового центра Ocean Plaza прорвало трубу. Дорогу затопило водой, движение перекрыто, а городской транспорт частично изменил маршрут.

Так, задерживается движение троллейбусов №1, 12, 50 и автобусов №20, 27, 51, 52 по улице Антоновича, 176 по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение троллейбусов №1 организовано до площади Демеевская, №12 до улицы Саперно-Слободской, №50 до Демеевской площади, №43 без заезда на Лыбедскую площадь.

Движение автобусов №27, 51, 52 организовано до Демеевской площади, №20 курсирует без заезда на Лыбедскую площадь, через улицу Ковпака.

Ранее мы писали о том, что в центре Киева прорвало трубу - из-за аварии улицу Пушкинскую практически залило кипятком.﻿

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