Прорыв трубы возле Ocean Plaza: как изменен маршрут транспорта [ Редактировать ]
В четверг, 27 мая, в Киеве, на улице Антоновича, возле торгового центра Ocean Plaza прорвало трубу. Дорогу затопило водой, движение перекрыто, а городской транспорт частично изменил маршрут.
Так, задерживается движение троллейбусов №1, 12, 50 и автобусов №20, 27, 51, 52 по улице Антоновича, 176 по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Движение троллейбусов №1 организовано до площади Демеевская, №12 до улицы Саперно-Слободской, №50 до Демеевской площади, №43 без заезда на Лыбедскую площадь.
Движение автобусов №27, 51, 52 организовано до Демеевской площади, №20 курсирует без заезда на Лыбедскую площадь, через улицу Ковпака.
Ранее мы писали о том, что в центре Киева прорвало трубу - из-за аварии улицу Пушкинскую практически залило кипятком.
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